В Купянске ищут родных мужчины, который не помнит, где живет.

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".



Мужчина называет себя Николай Николаевич Притыка. Он пришел в супермаркет "АТБ" в Купянске. Говорит, что 1955 года рождения, говорит, что живет с женой, но не помнит, где.



Если вы узнали этого человека, пожалуйста, позвоните по номеру 068-777-0-112.