Следом за подменой документа о назначении одного из участников избиения журналистов Ананченко в руководство ХОГА, в администрации Айны Тимчук отредактировали страницу вакансии, изменив дату проведения конкурса

Напомним, что ранее харьковская журналист Мария Уманская сообщила о том, что в Харьковской областной государственной администрации сначала опубликовали назначение Константина Ананченко на должность начальника Управления по делам семьи и спорта, а позже заменили документ на объявление о том, что победитель добора на пост - отсутствует и вакансия все еще открыта.Сегодня стало известно о том, что страница на правительственном портале вакансий также была отредактирована. Об этом также заявила Уманская.Чтоб скрыть информацию о назначении, администрация сайта изменила одну из старых страниц сайта, пытаясь выдать ее за новую, опубликованную сегодня, на которой результаты добора на должность все еще неизвестны.Кроме того, согласно данным гугл-кеша по якобы подделанной странице, ранее дата публикации вакансии была указана 29.01.2021, однако сейчас на ней указана измененная дата - 02.02.2021.Одновременно с этим на сайте все еще продолжает быть доступна страница с вакансией, по результатам добора на которую победил Константин Ананченко.