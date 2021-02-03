В Харькове, 3 февраля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Гарибальди, 4, ул. Академика Павлова, 132-б (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 124-а до 20:00 03.02.21 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 23-в (п. №9, стояк) до 20:00 04.02.21 г.



А также:



Новобаварский район:

ул. Кибальчича, 43 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 03.02.21 г.



Основянский район:

пер. Руставели, 14, 16-б до 20:00 03.02.21 г.



Слободской район:

ул. Полевая, 4 (стояк) до 20:00 03.02.21 г.



Шевченковский район:

пр. Победы, 73-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 76 (п. №9, стояк), пр. Науки (Ленина), 68 (п. №1), пр. Победы, 72 (п. №11, стояк) до 20:00 03.02.21 г