По информации полиции, авария произошло вчера, 2 февраля, на улице Университетской. Женщину сбил автомобиль Fiat под управлением 46-летнего мужчины.

От полученных травм женщина погибла на месте, ее личность устанавливается.



Как сообщили в полиции на данный момент решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии и свидетели происшествия устанавливаются.