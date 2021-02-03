В результате ДТП на проспекте Гагарина пострадало три человека, среди них есть и ребенок.

Как сообщили в полиции, ДТП произошло вчера, 2 февраля. Установлено, что грузовик ДАФ с полуприцепом под управлением 40-летнего водителя врезался в ЗАЗ под управлением 73-летнего водителя. В результате ДТП легковушка вылетела на встречную полосу, где врезалась в «Peugeot» (водитель - 57-летний мужчина).



В результате ДТП пострадали три человека, ехавших в ЗАЗ, - водитель, а также пассажиры - 27-летняя женщина и 7-летний мальчик. По данным обулуправления Госслужбы по ЧС, пассажирку зажало в машине, и ее пришлось деблокировать. Пострадавших доставили в больницу.



По предварительным данным, у женщины – ушиб правой ноги, у ребенка – перелом правой руки.



Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии и свидетели происшествия устанавливаются.

