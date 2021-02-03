В января 2021 года налогоплательщики Харьковской области перечислили в бюджеты всех уровней 3,8 милиардов гривен, что на 1,1 милиарда гривен больше, чем в январе прошлого года.

Об этом сообщили в ГПС Украины в Харьковской области.



В государственный бюджет поступило 2,3 млрд грн, в местные бюджеты — 1,5 млрд грн.



В сводный бюджет 2020 года поступило 1,092 млрд грн налога на доходы физических лиц, 1,130 млрд грн рентной платы, 853,7 млн грн НДС, 349 млн грн единого налога, 24,2 млн грн налога на прибыль, 155,5 млн грн земельного налога и арендной платы, 87,9 млн грн военного сбора, 64,7 млн грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, 47,8 млн грн акцизного налога, 1,5 млн грн экологического налога.