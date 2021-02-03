Экс-работнику областного главка ГФС сообщили о подозрении в мошенничестве по предварительному сговору со своей женой, в особо крупных размерах.Как сообщает областная прокуратура, бывший работник Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области, пострадал в афере чиновника харьковчанин, который жил в доме сам, не имел постоянного заработка и злоупотреблял алкогольными напитками.
В течение непродолжительного времени подозреваемый передавал пострадавшему незначительные суммы денежных средств, продукты питания и алкогольные напитки с целью войти к нему в доверие. Также чиновник обещал одинокому мужчине найти другое помещение с лучшими условиями и небольшими коммунальными платежами.
«Понимая, что могут возникнуть вопросы по декларированию имущества, он решил привлечь к плану свою гражданскую жену с целью записи дома на нее и конспирации своих незаконных действий. Позже пострадавший проинформировал подозреваемого, что половина дома вместе с земельным участком принадлежат другому человеку. Бывший чиновник заверил человека, все вопросы будут решены.
В дальнейшем супруги получили поддельную доверенность, изготовленную на территории другого государства, согласно которой второй хозяин дома вроде уполномочил продать принадлежащую часть дома», - рассказали в прокуратуре.
Злоупотребляя доверием пострадавшего, бывший чиновник обманным путем завладел загородным домом мужчины и нанес ему ущерб на сумму более 750 000 гривен.
2 февраля мужчине и его жене сообщилиено о подозрении по факту мошенничества, совершенного по предварительному сговору в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.