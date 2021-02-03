Экс-работнику областного главка ГФС сообщили о подозрении в мошенничестве по предварительному сговору со своей женой, в особо крупных размерах.

Как сообщает областная прокуратура, бывший работник Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области, пострадал в афере чиновника харьковчанин, который жил в доме сам, не имел постоянного заработка и злоупотреблял алкогольными напитками.В течение непродолжительного времени подозреваемый передавал пострадавшему незначительные суммы денежных средств, продукты питания и алкогольные напитки с целью войти к нему в доверие. Также чиновник обещал одинокому мужчине найти другое помещение с лучшими условиями и небольшими коммунальными платежами.«Понимая, что могут возникнуть вопросы по декларированию имущества, он решил привлечь к плану свою гражданскую жену с целью записи дома на нее и конспирации своих незаконных действий. Позже пострадавший проинформировал подозреваемого, что половина дома вместе с земельным участком принадлежат другому человеку. Бывший чиновник заверил человека, все вопросы будут решены.В дальнейшем супруги получили поддельную доверенность, изготовленную на территории другого государства, согласно которой второй хозяин дома вроде уполномочил продать принадлежащую часть дома», - рассказали в прокуратуре.Злоупотребляя доверием пострадавшего, бывший чиновник обманным путем завладел загородным домом мужчины и нанес ему ущерб на сумму более 750 000 гривен.2 февраля мужчине и его жене сообщилиено о подозрении по факту мошенничества, совершенного по предварительному сговору в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.