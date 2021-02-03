События В Харькове родилось 35 детей Вечерний Харьков 11:03 171 35 детей родилось в Харькове во вторник, 2 февраля. Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 16 мальчиков и 19 девочек. Читайте также В Харькове возле тюрьмы на Холодной горе пылает частный дом (видео) «Лучше объехать»: в центре Харькова идет аварийная обрезка деревьев (видео) В Харькове не ожидается свадебного бума в День влюбленных БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове возле тюрьмы на Холодной горе пылает частный дом (видео) События 13:34 Лента новостей В украинских школах ожидаются большие перемены 13:52 В Харькове возле тюрьмы на Холодной горе пылает частный дом (видео) 13:34 «Лучше объехать»: в центре Харькова идет аварийная обрезка деревьев (видео) 13:12 В Украине ввели модуль иммунизации населения 12:54 В Харькове не ожидается свадебного бума в День влюбленных 12:32 В Харькове полиция разыскала девочку, которая пропала неделю назад 12:14 В мире отмечают Всемирный день свободной любви и День золотостого ретривера 11:48