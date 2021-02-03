35 детей родилось в Харькове во вторник, 2 февраля.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 16 мальчиков и 19 девочек.

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