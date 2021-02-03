Любовь вне времени – в День всех влюбленных можно будет зарегистрировать брак и подать заявление только в двух харьковских отделах РАГС. Судя по всему, традиционного свадебного бума в этом году не намечается.

У харьковчан уже стало традицией регистрировать брак в символические даты. Именно такой считается 14 февраля День святого Валентина. Обычно в День всех влюбленных в харьковских РАГСах наблюдается настоящий свадебный бум.– В этом году День всех влюбленных приходится на последний день недели. В воскресенье и понедельник в отделах РАГС – выходной. Но ради этой символической даты, которую так любят наши молодожены, некоторые будут работать, – сообщила «Вечернему Харькову» начальник Восточного межрегиоанльного управления Минюста (г. Харьков) Татьяна Филатова.14 февраля можно будет подать заявление и зарегистрировать брак, если он был заранее назначен на эту дату, в городском отделе РАГС (Дворец бракосочетания на ул. Сумской, 61) и отделе РАГС Индустриального и Немышлянского районов (ул. Валентиновская, 31).– В городской отдел РАГС по состоянию на 28 января пока подано только пять заявлений (а подавать заявление нужно за месяц до предполагаемой даты). Тогда как в прошлом году 14 февраля зарегистрировали брак около 20 пар. Но до этой даты еще две недели, и у пар, которые имеют право на сокращенный срок подачи заявления на регистрацию брака (например, если невеста беременна), еще есть возможность расписаться в День влюбленных, – говорит Татьяна Филатова. – А вот на подачу заявлений именно 14 февраля только в городском отделе РАГС уже записалась 21 пара.Кроме того, в День влюбленных можно будет заключить экспресс-брак – в рамках проекта «Брак за 24 часа». Время регистрации и место проведения значения не имеют. Нужно просто обратиться в КП «Счастливый город», заключить договор и обозначить время и место регистрации брака. В этот же день выдается свидетельство о браке, составляется актовая запись, не позднее следующего дня данные вносят в реестр актов гражданского состояния. Правда, обойдется брак за сутки от четырех тысяч гривен, тогда как стандартная регистрация – от 155 грн.– Количество таких экспресс-браков предсказать сложно, – замечает Татьяна Филатова.