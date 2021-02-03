Минздрав вводит модуль иммунизации населения, который использует необходимые международные стандарты хранения данных о COVID-вакцинации.

Об этом заявил замглавы МОЗ по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер на брифинге в среду, 3 февраля.- Для того, чтобы в будущем, когда пациент обратится к врачу, чтобы понимать, что он был вакцинирован электронная система лучше всего для этого подходит. Для этого нами разработан модуль иммунизации, - сказал Кучер.Он добавил, что модуль позволяет хранить информацию о проведенной иммунизации в удобном формате.- Врач может внести информацию относительно типов вакцины, дозировки, причины проведения или непроведения вакцинации... Медицинскому персоналу не надо будет учиться и использовать новое программное средство и что-то придумывать. Это будет реализовано в том функционале медицинской информационной системы, которая представлена в заведении, - подытожил замминистра.