По состоянию на 3 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 53 279 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 78 366 случаев заболевания COVID-19, 6 321 человек находится под медицинским наблюдением, 70 649 пациентов выздоровели, 1 396 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 3 февраля в Украине зафиксировано 3 285 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 227 164 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 23 089 человек умерли, 1 045 473 - выздоровели.