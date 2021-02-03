Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Цены на Центральном рынке сегодня: куры - 70-80 грн за кило, утки - 120 грн за килограмм.Продавцы жалуются на подорожание кормов, но в тоже время говорят - как будут меняться цены прогнозировать сложно, т. к. покупателей и так немного.Яйца на рынке сегодня продают по 30-35 грн за десяток, домашние - дороже 40 грн за 10 яиц, продавцы говорят, что яйца будут ещё дорожать, причины - зимой производство яиц сокращается, ещё одна причина - подорожание кормов.Мясо на рынке сегодня в среднем стоит 65-140 грн за кило, сало - 50-130 грн за килограмм», сказано в комментарии к выложенному видео.