Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" весенний семестр проведет на смешанной форме обучения.

Приказ опубликован на официальном сайте вуза."С 1 февраля по 23 мая 2021 года вводится смешанная форма обучения: лекционные занятия будут проводиться дистанционно, а другие виды занятий (практические, лабораторные) — в аудиториях по расписанию", - говорится в приказе.В пресс-службе вуза рассказали, что с сентября по начало октября в НТУ "ХПИ" было очное обучение, потом - смешанное, потом был период полностью дистанционного обучения, затем, до конца декабря - смешанное (очными были зачеты, модули, лабораторные).