В ходе крупной спецоперации в Харьковской области полицейские изъяли более трех тонн наркотиков и прекурсоров. Всего было проведено 350 обысков и установлено 118 причастных к незаконному обороту наркотиков. Стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет примерно 120 миллионов гривен.

В операции были задействованы оперативники Департамента борьбы с наркопреступностью совместно с харьковскими полицейскими с привлечением специалистов киберполиции, бойцов спецподразделения тактико-оперативного реагирования (ТОР) под процессуальным руководством местной прокуратуры. Всего было задействовано более 600 правоохранителей, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.– В течение четырех суток полицейские ликвидировали семь подпольных нарколабораторий, изъяли из незаконного оборота около 200 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, что составляет около 300 тысяч доз, а также более трех тонн прекурсоров для их изготовления, – отмечает глава Нацполиции Игорь Клименко.Среди изъятого – свыше 80 килограммов каннабиса, более 80 литров ацетилированного опия, более 30 килограммов психотропа «Альфа PVP», четыре килограмма амфетамина, а также 2700 упаковок метадона и 2500 упаковок сильнодействующего наркотического препарата. По ценам черного рынка стоимость изъятых наркотических средств и психотропных веществ составила около 120 миллионов гривен.Кроме того, сотрудники полиции разоблачили две преступные группы с признаками организованности. Одна из них специализировалась на изготовлении психотропного вещества «Альфа PVP». Свою продукцию трое сообщников реализовывали с помощью чат-бота в мессенджере.Другая группа наркоторговцев наладила сеть изготовления и сбыта метадона.– Женщина-организатор, которая живет в столице, поставляла наркотики двум сообщникам в Харьков. Они получали товар, фасовали и распространяли на территории города путем закладок, а об их местоположении сообщали лидеру наркобизнеса, – говорят в полиции.Также полицейские заблокировали пять интернет-магазинов, которые занимались распространением наркотиков и психотропных веществ. Кроме того, обнаружено 43 наркопритона.В ходе спецоперации задержаны 16 человек. Сообщено 63 подозрения за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ.Следственные действия продолжаются.