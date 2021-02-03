Верховная Рада Украины на заседании в среду, 3 февраля, приняла постановление № 4243 о введении электронного реестра листков нетрудоспособности. Соответствующее решение поддержали 315 народных избранников.

Так, постановление устанавливает ряд задач для Кабинета Министров Украины по обеспечению функционирования электронного реестра листков нетрудоспособности в ближайшие сроки.Также предлагается принять меры по ускорению разработки и внесения изменений в соответствующие нормативно-правовые акты с целью внедрения Электронного реестра листков нетрудоспособности, подать в Парламент необходимые законопроекты, а также провести аудит эффективности использования средств, выделенных на внедрение этого реестра.Напомним, дискуссии о введении в Украине электронного больничного ведутся не первый год. Его внедрение на базе eHealth планировалось до конца 2019 года, но было перенесено.2020 год официально объявлен годом тотальной цифровизации. В апреле в Украине официально разрешили пользоваться цифровым паспортом без предъявления бумажного аналога. В феврале запустили приложение «Дія», которое объединит все услуги государства в электронном виде до 2024 года. На сегодняшний день в нем доступно 30 услуг онлайн.