Служба безопасности Украины не дала вывезти из Украины через "Гоптовку" старинные иконы в РФ.

Об этом сообщил помощник начальника управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко.Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области предотвратили контрабандную переправку за границу предметов старины, имеющих культурную ценность. По предварительным данным следствия, жительница Запорожья, которая занимается скупкой и продажей антиквариата, пыталась нелегально перевезти в РФ пять старинных икон XIХ века. Своих зарубежных клиентов она подыскала через интернет, на специализированном сайте.Правоохранители задержали перевозчика "товара" в пункте пропуска "Гоптовка" под Харьковом при попытке незаконной переправки культурных ценностей, которые были скрыты среди багажа. Изъятые предметы старины направили на соответствующие экспертизы. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.Продолжаются следственные действия.