2 февраля Раиса Семеновна Обыхвост из Барвенково Харьковской области празднует столетний юбилей. Вопреки всем невзгодам, которые ей пришлось преодолеть на долгом и таком непростом жизненном пути, она по сей день не утратила веры в людей, оптимизма и искрометного чувства юмора.



Осталась с годовалым сыном



Год провела в тюрьме

Хоть фильм снимай

Раиса Семеновна – из семьи долгожителей. Ее мать дожила почти до 99 лет.– В семье было 11 детей. И это только тех, которых Раиса Семеновна помнит. А вообще говорит: «Кто там знает, сколько их было». Тогда ведь как жили? Умер ребенок, похоронили – еще будет. Не плакали и не тужили, как сейчас, – рассказывает невестка юбилярши Наталья Николаевна. – Сейчас в живых осталось только две сестры: Раиса Семеновна и младшая – Галина Семеновна, которой тоже уже ни много ни мало 94 года. Она полна сил, отлично справляется с мобильным телефоном и, когда мы в Харькове, досматривает старшую сестру. Семья очень порядочная, их уважает вся улица. Раиса Семеновна ни разу не позволила себе кого-то унизить, обидеть, крикнуть, упрекнуть. За все время мы с ней ни разу не поссорились, грубого слова друг другу не сказали. Она обладает просто удивительными качествами – врожденным тактом и мудростью.На долю Раисы Семеновны выпало немало испытаний – голодомор, война, тяжелое послевоенное время... В 1941-м мужа забрали на фронт, она осталась с годовалым сыном на руках. Годы нацисткой оккупации навсегда врезались в ее память.– Люди бегут, крики, страх... гул самолетов, в толпе крики: «Танки едут вражеские!» А я не могу найти сыночка – ему всего-то год. Он испугался, спрятался под кровать, да там и заснул... Забрала и с ним на руках тоже побежала. Далеко уйти не могла – прятались мы в посадке, – вспоминает Раиса Семеновна. – А когда вернулась домой к маме – ахнула: стена и печка разбиты снарядом.Работать приходилось очень тяжело. Сына оставляла маме и шла на работу в колхоз.– Как-то налетел вражеский самолет и один из красноармейцев открыл по нему огонь. Гитлеровец развернулся и принялся лупить снарядами по всей улице. Кинулись прятаться в погреб, я упала на грабли, зубья глубоко вонзились в ногу, раны были аж до кости. Как ни лечила, ничего не помогало. Спас ногу немец, который тогда у нас квартировал, – сам заваривал травы, промывал рану, и она зажила, – делится воспоминаниями Раиса Семеновна.Но были среди оккупантов и настоящие звери.– Поселились такие в нашей хате – пришлось бежать с ребенком на улицу, какое-то время я жила у соседки. А маму заставили прислуживать им, – признается Раиса Семеновна. – Часто нацисты собирали раненых и пешком гнали в Лозовую. Туда же в концлагерь попал и мой муж – офицер Николай Терентьевич. Ему удалось сбежать, но наши отправили его в штафбат. Из нескольких тысяч там выжили три человека и один из них – мой муж. С войны вернулся орденоносцем.Рассказывать о войне Раиса Семеновна может часами – как гитлеровцы бомбили с самолетов, уничтожая целые улицы, как забирали коров и вагонами вывозили чернозем, как ездили танки, стреляла артиллерия, взрывались снаряды. И все это сопровождалось плачем детей и стоном матерей.А после войны был голод. Как ни трудно приходилось семье, но зерном, кусочком хлеба они всегда делились с соседями. Одно время Раиса Семеновна работала на хлебзаводе. Как-то после смены при обыске нашли у нее в кармане горсточку муки – год она провела в тюрьме...– Дай бог, чтобы люди никогда не знали войны и голода, – искренне желает Раиса Семеновна.Всю свою жизнь она тяжело трудилась. Первое, что бросается в глаза, глядя на эту махонькую, аккуратную, симпатичную женщину, – ласковая улыбка и большие жилистые натруженные руки.– Она очень трудолюбивая – лучше огорода не было ни у кого. 18 соток, все в идеальном состоянии! – рассказывает невестка Наталья Николаевна. – С четырех часов утра и до позднего вечера она с тяпкой – другого счастья ей не надо. У нее даже платье на спине выгорало добела, потому что спины не разгибала. Чистота везде идеальная – в огороде, в доме, во дворе.Несмотря на все невзгоды и тяготы, Раиса Семеновна шла по жизни с оптимизмом и с юмором, которые сохранила до сих пор.– Она никогда не жалуется. Наоборот – сыплет шутками-прибаутками. Знает миллион каких-то присказок, и каждый раз выдает что-то новенькое – детвора даже записывала на диктофон. Очень интересно ее слушать. Жизненные истории рассказывает настолько увлекательно, с юмором, артистично – хоть фильм снимай, – улыбается Наталья Николаевна. – Это очень открытый, добрый, порядочный человек.В день столетнего юбилея у Раисы Семеновны шумно – поздравить юбиляршу пришли представили горадминистрации и социальных служб, набежали журналисты и фотографы. А в субботу она ждет в гости родных – детей, внуков, правнуков, пра-правнуков, племянников. К поздравлениям присоединяется и «Вечерний Харьков» – здоровья, мира и заботливых любящих людей рядом!