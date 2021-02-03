Любые цифры являются приблизительными, так как пока нельзя точно подсчитать, сколько госимущества осталось в ОРДЛО.

Россия на Донбассе нанесла Украине около 120 млрд долларов ущерба. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью lb.ua в среду, 3 февраля.- По разным оценкам, нам на Донбассе нанесли порядка 120 млрд долларов имущественного ущерба, по мнению же Венского института международных экономических исследований, минимально на восстановление региона потребуется около 22 млрд долларов. Все это - приблизительные цифры, однако то, что они колоссальны - факт, - сказал Резников.Министр добавил, что в Украине до сих пор никто не может ответить на вопрос, сколько на оккупированном Донбассе осталось государственного и коммунального имущества и во сколько оценивается ущерб от его отчуждения.При этом для восстановления Донбасса после его деоккупации будут искать различные источники, в том числе и западное инвестирование.Накануне подразделения сепаратистов восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Погиб один украинский военный.Позже стало известно имя погибшего на Донбассе военного. Старший матрос Дмитрий Власенко прослужил в 503 батальоне более трех лет. Дома у него остались родители.