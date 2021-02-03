Невероятно востребованная гериатрическая, хосписная, паллиативная помощь сегодня предоставляется полулегально, поскольку законодательство в этой сфере несовершенно. Пока один указ противоречит другому, невозможно создать базу социальных учреждений, которые смогут предоставлять помощь тем, кто в ней нуждается, отметила в программе «Точка зору» на «Телеканале р1» руководитель кабинета предоставления помощи паллиативным пациентам, хирург, врач-онколог, сооснователь БФ «Симпл хелп» Анастасия Гринева.

В Украине нет специализации «паллиативная медицина»

Врачи боятся «розовых» бланков

Это сложная бюрократическая процедура

Доктор в паллиативе должен знать все



Бизнес должен работать легально

– Хотелось вы выразить сочувствие семьям погибших и пострадавших в этой трагедии.Именно отсутствие законодательства, регулирующего деятельность заведений, которые могут предоставлять паллиативную, гериатрическую, хосписную помощь провоцирует появление вот таких полулегальных заведений. Они не совсем незаконны. Для того чтобы заниматься подобной деятельностью, нужен ФЛП с КВЭДом (КВЭД – классификатор видов экономической деятельности. – Прим. ред). Лицензирование ни МОЗ, ни Минсоцполитики не требуется.– Для того чтобы функционировало учреждение здравоохранения или любое заведение, которое работает по лицензии на медицинскую практику, необходимо получить разрешение в МОЗ, подав запрос с определенным перечнем документов. Чтобы функционировали социальные заведения — ничего этого не нужно.– Сейчас паллиативная помощь состоит не только из медицинской. Она включает в себя психологическую поддержку пациентов и их семей, которая прекращается для родственников только через полгода после смерти пациента. Также предоставляется социальная поддержка – с момента постановки диагноза, который потенциально может привести, по прогнозам врачей, к непродолжительной жизни. Если врачи не прогнозируют жизнь на протяжении пять лет, тогда социальная защита включает в себя учреждения, которые предоставляют дневное пребывание пациентов, предоставляется место проживания в хосписах.Сейчас в Харькове два хосписных отделения – областной хоспис на ул. Луи Пастера, а также хоспис при 17-й больнице, который занимается исключительно онкопациентами. В рамках медреформы 14–16 учреждений здравоохранения в нашем регионе заключили договор с НСЗУ на проведение паллиативной помощи, в том числе и выездной.Проблема в том, что в Украине в принципе нет специализации «паллиативная медицина», и паллиативным врачом может быть и хирург-онколог, и анестезиолог. В нашей стране нет специальности, которая предполагала бы обучение потенциальных врачей, как купировать явления, возникающие во время приема опиатных средств, назначаемых для снижения болевого синдрома. Эта функция возложена на семейных врачей, которые не могут адекватно оценить болевой синдром у пациента, потому что у них физически не хватает времени. Они не могут вести и ковидных пациентов, и пациентов с сердечно-сосудистыми, неврологическими проблемами, онкологическими. Это просто физически невозможно.– У нас вообще странная позиция по отношению к паллиативу и к хронически больным пациентам. К ним относятся не только онкобольные, но пациенты с сахарным диабетом, люди, которые употребляют наркотические вещества, ВИЧ-инфицированные, больные с инфекционными гепатитами – и таких очень много. Паллиативная помощь не сводится лишь к тому, чтобы обезболить пациента в последнюю неделю жизни. Она ведется на протяжении всего периода борьбы с заболеванием.Сейчас, в том числе в связи с экономической ситуацией, люди не знают, куда им идти, когда слышат диагноз, предполагающий большие материальные затраты. Врачи не рассказывают онкологическим больным, что есть клинические исследования сертифицированных препаратов, в которых можно принимать участие бесплатно. Во всем мире люди очень широко пользуются такой возможностью. Пациентов должны воспитывать врачи. А они еще с советских времен как огня боятся «розовых» бланков. Это форма МОЗ, которая дает возможность пациентам приобретать опиатсодержащие вещества для купирования болевого синдрома либо наркозависимым для прохождения наркозаместительной поддерживающей терапии. Это очень деликатный аспект лечения хронических больных.Уже XXI век. В Украине упрощено законодательство относительно условий хранения, отчетности по опиатам. Тем не менее пациенты, даже получающие, например, морфин в поликлиниках по месту проживания, все еще обязаны сохранять ампулы для отчетности. Врачи осложняют и себе, и пациентам доступ к адекватному и качественному обезболиванию.– Если здоровому человеку ввести морфин, предназначенный для медицинских целей, ничего, кроме рвоты, он не вызовет – ни эйфории, ни химической зависимости. И когда врач произносит слово «наркотики» в отношении аптечных форм опиатов – это неэтично. Это медицинские средства, которые принимает пациент для лечения болевого синдрома. Болевой синдром – диагноз, который внесен в Международную классификацию заболеваний и нуждается в лечении, как любая другая болезнь.– Чтобы пациент получил возможность принимать эти лекарства, необходимы паспорт, заявление на имя главного врача медучреждения, оценка болевого синдрома по международной визуально-аналоговой шкале и выписка с установленным диагнозом. Это весь пакет документов, который размещается в амбулаторной карте. Для того чтобы выписать «розовый» бланк, нужны штамп учреждения и печать врача. Все. Однако у нас это всегда сложная бюрократическая процедура.– В страхах. Пока в представлении врачей аптечные опиаты, которые применяются для лечения, будут оставаться наркотиками, проблема не сдвинется с места.К тому же есть формы опиатов, которые аппликируются на кожу – это трансдермальные терапевтические системы. Такой пластырь обезболивает пациента на протяжении трех суток. Не нужно ни таблеток, ни инъекций – достаточно просто прилепить к коже малюсенький пластиковый кусочек.– И пациенты, и их родственники остаются один на один со своей проблемой. Люди не знают, куда им бежать, где искать помощи и поддержки. Они обращаются в благотворительные организации. «Симпл хелп» удалось сделать для пациентов методичку, в которой собраны небольшие полезные статьи. Среди авторов – заместитель главного врача Харьковского областного центра службы крови Елена Малигон, ведь для поддержания качества жизни онкопациетам требуется очень много компонентов и препаратов крови.Быть доктором в паллиативе – это выбор, который нужно сделать очень осознано и взвешенно. Потому что это бессонные ночи, это страшное психологическое напряжение, это огромный объем знаний. Мы должны знать все – от дренирования абсцессов до действия любого лекарственного средства. У паллиативных пациентов – весьма специфические реакции, они раздражительны, очень обидчивы. И когда семье предлагаешь воспользоваться услугами психолога, люди отказываются, у нас в стране это не принято.– С точки зрения указов и той политики, которую сегодня ведет в этом направлении Министерство охраны здоровья, законодательной базы более чем достаточно, чтобы все это наладить. Даже отсутствие соответствующей специальности не мешает этим заниматься.Для себя и для организаций, к которым имею отношение, я выбрала несколько иной путь – осведомленность пациентов и их семей. Потому что если знаешь куда идти – ты свое найдешь. Сегодня в Украине пациент имеет право выбирать себе врача. И неважно, какого подчинения медучреждение, кем работает там человек, которого выбрал пациент, – главное, чтобы совпадала специализация и было доверие между пациентом и врачом.Сейчас онкологические пациенты должны быть направлены сначала в областной онкоцентр – учреждение, которое специализируется в Харьковской области на лечении злокачественных и доброкачественных новообразований. Такой указ по облздраву есть. Однако многие пациенты едут в другие регионы, выезжают за рубеж, чтобы там додиагностироваться и пройти лечение. Многие пациенты из Полтавской и Сумской областей лечатся в Харькове. Сейчас онкологических отделений по городу очень много. Противоопухолевую терапию препаратами начали проводить и частные медучреждения, поскольку в рамках закона пациент имеет право выбирать, где проходить такое лечение. Квалификация врачей-онкологов очень высока. В Харькове имеется мощная онкологическая служба. Это люди с международным признанием, с международным опытом – конкурентоспособные специалисты даже для международного рынка.– Специальное лечение онкологических пациентов включает в себя три направления. Это хирургическое лечение – хирурги-онкологи в Харькове очень высокого уровня. Это медикаментозное лечение – химио- и иммунотерапия. И лучевая терапия. Сейчас в Харькове нет современных аппаратов для проведения лучевой терапии.– В мире предоставление социальной помощи включает четыре аспекта, держится на четырех «китах» – на ответственном бизнесе, благотворительных организациях, местных громадах и государстве. В Украине львиную долю потребностей населения сейчас покрывают бизнес и благотворительные организации. Участие местных громад и государства в предоставлении социальной помощи незначительно.Для того чтобы регулировать – надо создать. Надо предоставить бизнесу возможность участвовать в принятии нормативных актов, законодательных инициатив, на которые можно опираться в своей деятельности. Дать возможность выполнять и проверять. Пока у нас все прописано таким образом, что один указ противоречит другому, невозможно создать какую-то базу социальных учреждений, которые смогли бы предоставлять – платно или бесплатно, с НСЗУ или без нее – помощь людям, которые в ней нуждаются.Сейчас родственники многих пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, работают за границей. И что им делать? Они вынуждены пользоваться услугой социальной помощи для своих родителей, но проконтролировать ничего не могут. Приехали, посмотрели – красиво. Оставили, а что там дальше происходит, они не знают.Есть очень достойные дома престарелых, где работает высококвалифицированный персонал. С одним из них мы сотрудничаем. Сколько бы раз мы туда ни приезжали – спонтанно, без предупреждения, – не было такого, чтобы подопечный был голоден, или недосмотрен, или заперт в отдельной комнате. Это нормально – собирать пациентов в небольшие социальные группы, чтобы повысить качество их жизни. Одно дело – когда больной человек находится в одиночестве дома со своими невеселыми мыслями, и совсем другое – когда он может общаться с людьми, которые оказались в подобной ситуации. Это нужно делать. Но на основе тех актов, которые создаст государство.