Действующую норму об обслуживании на украинском языке поддерживают 61,7% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, опубликованные в среду, 3 февраля.При этом 34% - не поддерживают норму, а 4,2% затруднились ответить.Больше всего норму поддерживают жители запада и центра (соответственно, 79,4% и 66,2%), меньше всего - жители востока (38,8%, в то время как 55,8% не поддерживают). На юге 49% поддерживают ее, а не поддерживают - 46,2%.Отметим, что на Донбассе норму поддерживают 59,5%, а не поддерживают - 32,1%.Всеукраинский опрос проводился методом личного интервью с использованием планшетов, с 27 января по 1 февраля было опрошено 1205 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9%.