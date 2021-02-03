Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Возможно возникновение новых связей по интернету – одни останутся полезными, другие станут дружескими. Завтрашний день принесет удовлетворение от собственных трудов. Только не трогайте электроприборы.Вы, возможно, будете поставлены перед необходимостью иначе взглянуть на вещи. Скорее всего, это вам не понравится. Завтра откройте двери для новых возможностей, и они придут. Главное, чтобы не транзитом.Вы будете хозяином положения. Получите именно то, чего хотите и тогда, когда пожелаете. Завтра без особых усилий сможете заставить мир вертеться вокруг вас и в нужном направлении.Сейчас самым верным союзником будет терпение. Ряд препятствий, которые, возможно, хотелось бы попробовать форсировать немедленно, через некоторое время уберутся сами. Завтра у вас разыграется фантазия.Наибольшим приоритетом должны пользоваться ваши личные дела, особенно те, что касаются нежных чувств. Все остальное подождет. Завтра самое ординарное событие покажется удивительным.Даже звезды рекомендуют ограничить общение до минимума, включая родственников. Мало того что это небезопасно, так еще и велика вероятность перессориться. Завтра можете добиться внимания от начальства.Лучше проигнорировать настойчивые просьбы о встрече с кем бы то ни было. Сейчас это совершенно ни к чему. Завтра вы можете почувствовать недостаток сил – как физических, так и душевных.Как известно, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Но не сейчас. Немного выпить позволительно, а вот рисковать не стоит. Завтра не ограничивайте поле зрения лишь тем, что лежит перед вами. Иногда нужно и оглядываться.Все, что вы запланировали на ближайшие дни, можно с успехом забыть. Все сложится совсем не так, как хотелось. Но это не значит, что будет плохо. На завтра не планируйте ничего существенного.Эти дни чреваты стрессами, поэтому лучше не вступать в споры и отказаться от поездок – даже на короткие расстояния. И то и другое сейчас противопоказано. Завтра позволительно немного полениться.Мир будет казаться вам серым и скучным до тех пор, пока вы сами его не раскрасите. Возможность есть всегда, нужно только захотеть. Завтра у вас будет шанс наверстать упущенное. Что именно вы упустили, вам виднее.Вам наверняка захочется перемен. Можете без опаски менять что угодно, только в пределах карантина. На сферу личных привязанностей лучше не посягать. Завтра стоит изменить сложившуюся схему действий.