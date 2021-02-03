На 84 году жизни скончался выдающийся ученый в области сварки и материаловедения, профессор кафедры сварки НТУ "ХПИ", доктор технических наук Николай Григорьевич Ефименко.

Как сообщили в Национальном техническом университете "ХПИ", Николай Ефименко подготовил и воспитал несколько поколений инженеров и научных работников.Николай Григорьевич Ефименко родился 29 сентября 1937 года. Окончил Украинский заочный политехнический институт по специальности "Оборудование и технология сварочного производства", после чего в 1967 году возглавил лабораторию сварки в отделе главного сварщика завода им. В.А. Малышева. В 1975 году, защитив кандидатскую диссертацию, был назначен на должность заместителя главного сварщика по новым видам сварочной техники и технологий. На заводе им. В.А. Малышева Николай Ефименко выполнил ряд важных исследований в направлении прочности, технологий, оборудования и контроля качества сварки броневых сталей.В 1985—2004 гг. возглавлял кафедру сварочного производства Украинской инженерно-педагогической академии. Под его руководством были проведены углубленные исследования и получены значительные результаты в разработке и освоении новой сварочной техники, прогрессивных технологий сварки, пайки узлов транспортных средств из жаропрочных, коррозионностойких, теплостойких сталей. В 2010 г. ученый защитил докторскую диссертацию по специальности "Сварка, родственные процессы и технологии".В 2012 году Николай Ефименко стал профессором кафедры сварки НТУ "ХПИ", где преподавал различные специализированные курсы. Он был автором более 300 научных работ, 27 патентов и многих изобретений, а также учебных пособий.Николай Григорьевич руководил аспирантами, был членом специальных ученых советов по защите докторских и кандидатских диссертаций Приазовского государственного технического университета (г. Мариуполь) и Донбасской государственной машиностроительной академии (г. Краматорск)."Смерть Николая Григорьевича — тяжелая потеря для всей сварочной науки и особенно для тех, кто работал с ним, был его учеником. Мы навсегда сохраним в своей памяти светлый образ Николая Григорьевича, нашего коллеги и учителя! Его воля, стремление, стиль работы и научные направления получат достойное продолжение в работе его учеников", — отметили представители кафедры сварки ХПИ.