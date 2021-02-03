Рейс PC 426 из Стамбула, который должен был приземлиться в аэропорту Харькова в 15.00, прибыл в 16.08.

Об этом сообщает онлайн-табло аэропорта.Кроме того, задерживается на час - с 16 до 17 часов - вылет рейса PC 426 в Стамбул. Отметим, сбои в работе аэропорта из-за сильного тумана продолжаются третий день подряд. Вчера, 2 февраля, Харьков не смог вовремя принять рейсы из турецких городов Кайсери и Стамбул. А 1 февраля были задержки вылетов и прилетов рейсов из Киева.Туман обещают в Харькове и завтра. Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в четверг в городе - облачно, днем - дождь, ночью и в первой половине дня - туман, ветер – 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса тепла, днем: +3...+5 градусов выше нуля.