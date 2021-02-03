Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили в Харькове работу мощного конвертационного центра.

Как заявили в СБУ, его общий оборот составлял более 5 млрд гривен.«К функционированию конвертцентра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили ложные сведения в Единый реестр налоговых накладных. Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую „скрутку“, что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах», — пояснили в спецслужбе.Во время целого ряда обысков в офисах и по месту жительства фигурантов оперативники изъяли денежные средства, более 50 печатей фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и электронные носители информации, подтверждающие незаконную деятельность.