Игорь Терехов назначил директором КП "Харьковские тепловые сети" Василия Скопенко, который неоднократно был замечен в коррупционных скандалах.

Новым директором КП «Харьковские тепловые сети» стал Василий Скопенко, ранее возглавлявший «Харьковоблэнерго», где во время его руководства, как сообщают журналисты Харьковского антикоррупционного центра , подряды этого предприятия получали фирмы, связанные с чиновником.В частности, компания «Интерго», в которой Скопенко ранее числился как основатель, получила подрядов на сумму 42,3 миллиона гривен, из которых 38,5 миллиона - договоры с «Харьковоблэнерго», во времена его руководства.Кроме того, Скопенко является учредителем ООО «Монтаженерго 2018». Фирму создали сразу, как только чиновник возглавил «Харьковоблэнерго». Компания также получала подряды от облэнерго.Партнером нового главы ХТС в этой фирме является Михаил Мажник, а сам чиновник прописан в доме полощадью около 400 кв.м., который оформлен на Татьяну Мажник.Также Скопенко является учредителем ООО «Мурафский Фазан», которое в 2012 году получило 18 тысяч га охотничьих угодий.Антикоррупционеры отмечают, что на сегодняшний день назначенный Тереховым чиновник не опубликовал ни единой декларации, а в 2019 году отказал журналистам предоставить информацию о своей заработной плате.