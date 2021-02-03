Игорь Терехов назначил директором КП "Харьковские тепловые сети" Василия Скопенко, который неоднократно был замечен в коррупционных скандалах.

Новым директором КП «Харьковские тепловые сети» стал Василий Скопенко,  ранее возглавлявший «Харьковоблэнерго», где во время его руководства, как сообщают журналисты Харьковского антикоррупционного центра, подряды этого предприятия получали фирмы, связанные с чиновником.

В частности, компания «Интерго», в которой Скопенко ранее числился как основатель, получила подрядов на сумму 42,3 миллиона гривен, из которых 38,5 миллиона - договоры с «Харьковоблэнерго», во времена его руководства.

Кроме того, Скопенко является учредителем ООО «Монтаженерго 2018». Фирму создали сразу, как только чиновник возглавил «Харьковоблэнерго». Компания также получала подряды от облэнерго.

Партнером нового главы ХТС в этой фирме является Михаил Мажник, а сам чиновник прописан в доме полощадью около 400 кв.м., который оформлен на Татьяну Мажник.

Также Скопенко является учредителем ООО «Мурафский Фазан», которое в 2012 году получило 18 тысяч га охотничьих угодий.

Антикоррупционеры отмечают, что на сегодняшний день назначенный Тереховым чиновник не опубликовал ни единой декларации, а в 2019 году отказал журналистам предоставить информацию о своей заработной плате.


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