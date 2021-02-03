На проспекте Гагарина вспыхнул пожар в здании бывшей типографии.

Как сообщает "Суспільне" на первом этаже здания загорелась бочка магния, и огонь распространился по площади около 20 кв.м, возникло сильное задымление.



По словам ГСЧС Игоря Лупандина, на место направили 4 отделения пожарно-спасательной службы.



В 16:17 пожар был локализован.



В результате происшествия пострадал один человек. Он получил 20% ожогов тела и был госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи.