На проспекте Гагарина вспыхнул пожар в здании бывшей типографии.

Как сообщает "Суспільне" на первом этаже здания загорелась бочка магния, и огонь распространился по площади около 20 кв.м, возникло сильное задымление.

По словам ГСЧС Игоря Лупандина, на место направили 4 отделения пожарно-спасательной службы.

В 16:17 пожар был локализован.

В результате происшествия пострадал один человек. Он получил 20% ожогов тела и был госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи.

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