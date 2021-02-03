Мужчину обнаружили в реке Лопань около Лопанского моста на улице Полтавский шлях.

Несчастный случай, по данным спасателей произошел 2 февраля около  23:00.

Прибывшие на место спасатели на резиновой лодке доплыли до пострадавшего и вытащили его из ледяной воды.

Мужчину доставили на берег, где передали в руки медиков. После осмотра он был госпитализирован в больницу скорой неотложной помощи №4.

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