В Великобритании первую дозу COVID-вакцины получили уже 10 миллионов людей.

Таким образом, провакцинированы уже 15% населения Соединенного Королевства. Об этом сообщил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок в Twitter, пишет РБК-Украина.



"Уже 10 млн человек получили первую дозу вакцины от COVID. Это очень важная веха в борьбе, которую наша страна ведет с этим вирусом. С каждым уколом угроза для всех нас немного уменьшается, и я хочу поблагодарить всех за ту роль, которую они играют в общем деле", - написал министр.



Вакцинация в Великобритании началась 8 декабря. В настоящее время жителей Соединенного Королевства вакцинируют препаратами Pfizer и AstraZeneca.