Правительство Кипра приняло решение ввести обязательную самоизоляцию для всех прибывающих в страну. Ограничение начнет действовать с 6 февраля.

Об этом сообщает Cyprus Mail, пишет РБК-Украина.



Правительство поделило страны на три категории. Так, жителям государств, попавшим в категории А и В, необходимо будет пройти трехдневный карантин, а после сдать тест на коронавирус.



При этом жителям стран, которые попали в категорию В, необходимо будет сдать тест на коронавирус за 72 часа до прилета в страну.



Все пассажиры, независимо от страны отправления, также должны будут заполнить CyprusFlightPass онлайн.



Так, в категорию А отнесли Австралию, Новую Зеландию, Сингапур и Таиланд. При этом в категорию В попали Германия, Греция, Финляндия, Исландия, Норвегия, Япония, Китай, Южная Корея и Руанда.



Для жителей стран группы С, куда входит Украина остаются в силе существующие нормы, разрешающие приезд на остров только отдельным категориям граждан и предусматривающие обязательную двухнедельную самоизоляцию.



