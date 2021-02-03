В Харьковском областном онкоцентре провели уникальную операцию одиннадцатилетнему мальчику. Диагноз, который установили ребенку, довольно редкий и условия для лечения есть не в каждой больнице.

У одиннадцатилетнего Алексея больше месяца назад обнаружили большую опухоль головного мозга, хотя до этого, как рассказывают медики, никаких признаков заболевания не было.Прооперировал мальчика в нейрохирургическом отделении больницы скорой и неотложной помощи Александр Духовский, которому удалось полностью убрать опухоль. Однако, после операции начались осложнения - отслоилась слизистая оболочка трахеи. Воздух она принимала, а выдохнуть Алексей не мог. Сразу возник вопрос о необходимости новой операции, которую удалось оперативно провести в онкоцентре благодаря уникальному оборудованию.Аппарат, позволяющий не только оперировать, но и диагностировать ранние стадии онкозаболеваний появился в больнице лишь недавно. Его купили за собственные средства учреждения и благодаря работе команды депутата Харьковского облсовета от Блока Светличной «Разом!» Дениса Скорого, хирурга онколога и генерального директора областного центра онкологии.По словам медиков, аппарат - один из немногих важнейших приобретений для медицины Восточной Украины за последние несколько лет. Хотя еще в 2018 и 2019 годах, благодаря инициативам Юлии Светличной, онкоцентр получил надежду на новую жизнь - в больнице отремонтировали и оснастили операционные, реанимационные отделения и сделали ремонт в палатах. Но, самое главное - начали строить новый онкоцентр. Однако все остановилось на уровне фундамента.В больнице подчеркивают, что несмотря на то, что учреждение находится в подчинении области, финансирование из областного бюджета не поступает, поэтому жизненно важное оборудование приходится покупать за свой счет. Кроме того, из региональной программы исключили скрининг и раннюю диагностику онкозаболеваний, что несет существенную угрозу жизням и здоровью жителям не только региона, но и страны.