В 19:27 на ДТЭК Запорожская ТЭС произошла авария.

Как сообщает городской голова Энергодара, сегодня, около 19.27 весь город, а также соседние населенные пункты остались без электроснабжения. По предварительной информации, к этому привела авария на ДТЭК Запорожская ТЭС, где все блоки тепловой станции, по словам чиновника, внезапно сели на «ноль».Согласно информации Центрэнерго, причиной аварии стало аварийное отключение энергоблока № 1 Запорожской ТЭС и № 9 Кураховской ТЭС из-за повреждения поверхности нагрева котлоагрегата. Сейчас энергетики устраняют нарушения и после ремонта обещают возобновить работу энергосистемы.«Такое технологическое нарушение – нередкое явление для любой тепловой генерации, особенно в период высокой нагрузки.Для того чтобы сбалансировать систему досрочно выведен из ремонта энергоблок № 10 Криворожской ТЭС. Кроме того, по команде НЭК Укрэнерго, оперативно были включены в сеть энергоблоки № 9 и 12 Бурштынской ТЭС и № 7 Добротворской ТЭС, хотя их работа не была предусмотрена графиком нагрузки», - сообщают специалисты.