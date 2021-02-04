В Харькове, 4 февраля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Чебышева (ч/с), пер. Чебышева (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Роменская (ч/с), пер. Саперный (ч/с), пер. Роменский (ч/с), ул. Шосткинская (ч/с), въезд 1-й Жилярди (ч/с), въезд 2-й Жилярди (ч/с), ул. Старошишковская, 12 (п. №6, стояк), ул. Алчевских (Артема), 34 (п. №1, стояк), ул. Старошишковская, 12 (п. №4, стояк) до 20:00 04.02.21 г.



А также:



Московский район:

ул. Академика Павлова, 162-в (п. №2, стояк) до 17:00 04.02.21 г.



Новобаварский район:

ул. Кибальчича, 43 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 04.02.21 г.



Основянский район:

пер. Троицкий (Ивана Дубового), 4/3 (п. №1) до 20:00 04.02.21 г.



Холодногорский район:

пер. Ермолаевский (ч/с) до 20:00 04.02.21 г.



Шевченковский район:

пр. Победы, 73-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 76 (п. №9, стояк), пр. Победы, 59 (п. №6), ул. Деревянко, 50 (п. №3, стояк), пр. Науки (Ленина), 86 (п. №5, стояк) до 20:00 04.02.21 г.

