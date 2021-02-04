Предлагается соединить Пушкинскую и Героев Труда. Для этого нужно проложить дорогу длиной в километр.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.



"Предлагаю соединить улицу Пушкинскую и улицу Героев Труда. В конце Пушкинской есть возможность сделать соединение с улицей Саперной. Часть дороги от Саперной уже есть, она ведет к гаражному кооперативу. Между Пушкинской и Саперной находится пустырь, так что дорогу там можно построить без проблем. Далее улица Саперная выходит на перекресток ул. Героев Труда и ул.Шевченко. То есть для создания новой транспортной артерии города не хватает буквально одного километра дороги. Новая дорога поможет значительно разгрузить улицу Чкалова и спуск Веснина. Сам этот участок без жилой застройки, поэтому новая магистраль не будет мешать жильцам", - сказано в тексте.