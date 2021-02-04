Спасатели ликвидировали пожар на улице Полтавский Шлях, 87.

По информации спасателей, вызов поступил в среду, 3 февраля, в 11:52.



В квартире на первом этаже жилого двухэтажного дома горели домашние вещи на площади 40 кв. м. В ГСЧС отметили, что дом старой застройки, имеет деревянные конструкции и пустоты. Однако, локализовать пожар удалось в пределах одной квартиры. В 12:41 огонь потушили.



Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем.