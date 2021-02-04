В регион зайдет западный циклон "Siegbert". В первой половине дня 4 февраля по городу и области сохранится туман, видимость 200 - 500 метров.

Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, 4 февраля ожидается дождь.



По информации синоптиков, ночью местами небольшой дождь, мокрый снег. Днем небольшой дождь.



На дорогах местами гололедица.



Ветер юго - западный, 5 - 10 м / с.



Температура воздуха ночью 0 - 5 ° тепла, днем 3 - 8 ° тепла.



Ветер юго - западный, 7-12 м / с.



Температура воздуха ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, днем 3 - 8 ° тепла.