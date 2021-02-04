Автомобиль "Нива" горел во 2-м микрорайоне поселка Ковшаровка Купянского района.

По информации спасателей, вызов поступил 4 февраля, в 3:07.



Пожар возник в легковом автомобиле ВАЗ-21213 "Нива" 2005 года выпуска.



Площадь пожара составила 1 кв. м. Пожар локализовали в 3:29, ликвидировали в 3:40.



В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства пожара устанавливаются.