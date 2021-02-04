Киевский районный суд Харькова признал виновным мужчину в совершении грабежа и разбоя и назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.



Установлено, что ранее судимый 30-летний житель Киева в сентябре 2019 года проник в одну из квартир в Харькове, представившись сотрудником ЖЭКа. Злоумышленник связал хозяйку квартиры, закрыл ее в ванной комнате. Кроме ценных вещей, мужчина украл кредитную карточку потерпевшей. Запугав женщину, он узнал пин-код и получил доступ к деньгам.



В марте 2020 года мужчина проник в квартиру другой женщины, которая является гражданкой Индии, представившись знакомым владельца. Угрожая ножом, грабитель забрал ценные вещи из квартиры и денежные средства.



В мае 2020 года злоумышленник снова, представившись работником ЖЭКа, проник в квартиру, где проживали две гражданки Индии. Закрыв пострадавших в ванной комнате, мужчина похитил ценные вещи и деньги.



Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет более 75 тысяч гривен.