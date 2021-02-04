Новый глава КП "Харьковские тепловые сети" Василий Скопенко задекларировал пять домов, миллионы гривен, два люксовых автомобиля и часы за четверть миллиона.

Согласно опубликованной декларации, в собственности семьи Скопенко находятся пять домов, две квартиры, семь земельных участков, а также паркоместо. Также у чиновника есть элитные часы IWS за 225 тысяч гривен, Porsche Cayenne 2020 года, купленный за 3,3 миллиона и Mercedes V 250, купленный в 2016 году за 2,6 миллиона.Также Скопенко имеет долю в трех компаниях, общая стоимость которой оценивается в 10 миллионов гривен.В 2019 году он заработал 2,5 миллиона на посту директора "Харьковоблэнерго", 384 в компании "Харьковэнергосбыт" и 87 тысяч в "Укрэлектроконтракт", где также получил 230 тысяч гривен дивидендов. Его супруга - 444 тысячи в компании "Барвинок" и 77 тысяч в компании "Харьковэнергосбыт"Кроме того, Скопенко хранит 3,2 миллиона гривен, 120 тысяч евро и 90 тысяч долларов наличными, а его жена - 500 тысяч гривен, 70 тысяч евро, 60 тысяч долларов.