Злоумышленники продавали поддельные справки о пригодности лиц к управлению транспортными средствами без прохождения медицинского осмотра.

Об этом сообщили в полиции.



Организатором группы была 69-летняя женщина, которая, пользуясь коррупционными связями в учреждениях здравоохранения, получала данные медицинских работников: фамилии, имени и отчества врачей, младшего медицинского персонала, данные об окончании ими учебных заведений, серии и номера дипломов. Эти данные она вносила в служебную документацию, которую подала для получения лицензии на занятие врачебной практикой. В дальнейшем, во избежание подозрений относительно недостоверности справок, члены группы изготовили несколько поддельных клише, которыми заверяли медицинские справки.



Правонарушители наладили сеть сбыта поддельных справок в медицинских учреждениях, автошколах, а также автопарках города. По предварительным оценкам полицейских, группа изготовила несколько сотен поддельных справок.



3 февраля полицейские провели ряд обысков по месту работы и проживания фигурантов, во время которых изъяли готовые к выдаче медицинские справки, незаполненные бланки, печати и штампы медицинских учреждений, записи черной бухгалтерии, а также 140,7 тыс. грн, 26,9 тыс. долларов, 9,6 тыс. евро.



Трем членам группы сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

