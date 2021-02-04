События В Харькове родилось 43 ребенка Вечерний Харьков 11:31 105 43 ребенка родилось в Харькове в среду, 3 февраля. Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 25 мальчиков и 18 девочек. Читайте также В Харькове умерла известная актриса (фото) Внедренная Светличной программа третий год строит и развивает ЦНАПы в Харьковской области В Харьковской области продолжается вырубка лесов благодаря «крышеванию» полиции БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове умерла известная актриса (фото) События 13:02 Лента новостей В Харькове умерла известная актриса (фото) 13:02 Внедренная Светличной программа третий год строит и развивает ЦНАПы в Харьковской области 12:44 Карантин в Украине будет продлен 12:40 В Харьковской области продолжается вырубка лесов благодаря «крышеванию» полиции 12:29 Под Харьковом суд назначил условное наказание женщине, которая укусила полицейского 12:02 В мире отмечают Всемирный день борьбы против рака 11:44 В Харькове родилось 43 ребенка 11:31