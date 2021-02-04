Женщина отказалась от прохождения освидетельствования на состояние опьянения в больнице, нецензурно выражалась и укусила полицейского за руку.

Об этом сообщил Близнюковский районный суд Харьковской области.



По информации суда, ночью 26 мая 2018 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянении в приемной Близнюковской районной больницы, должна была пройти освидетельствование на состояние опьянения, но отказалась. После этого женщина начала нецензурно выражаться в сторону медиков и полицейских, на замечания не реагировала и угрожала работникам полиции физической расправой. Женщина схватила инспектора полиции и укусила за руку.



Правоохранители были вынуждены одеть на женщину наручники. При этом она продолжала сопротивляться, толкаться и пыталась ударить полицейских.



Объяснить свои действия в суде женщина отказалась, однако вину признала.



Суд признал женщину виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.