Всегда на стороне людей – народный депутат Украины Юлия Светличная раскритиковала законопроекты об увеличении государственной пошлины за нотариальные действия и не поддержала их во время голосования в Верховной Раде. Парламент законодательную инициативу отклонил.

В Верховной Раде Украины планировали поднять расценки на нотариальные услуги от 100 до 500 раз. Юлия Светличная раскритиковала эти законопроекты и не поддержала их во время голосования в Раде. Она считает, что при стремительном падении уровня жизни украинцев государство должно не выискивать новые методы заработка на своих монополиях, а находить способы поддержки всех без исключения граждан.– Обнаружила в повестке заседания Верховной Рады законопроекты об увеличении государственной пошлины за нотариальные действия. К примеру, госпошлину за заверение подписи предлагают увеличить в 500 раз, а заверение копии документа – в 100 раз. За каждую подпись и за каждую копию! Госпошлину на оформление завещаний хотят поднять в 300 раз! И так далее. Такое впечатление, что кто-то живет в параллельном мире, полностью оторванном от реальности и сегодняшних возможностей людей, – прокомментировала она предлагаемые новации.Юлия Светличная выступила категорически против подобных нововведений.– Категорически против, и буду настаивать на снятии подобных проектов с рассмотрения. Надеюсь, все фракции поддержат такой подход, – сказала она.После заявления Юлии Светличной законодательные инициативы в Верховной Раде таки отклонили – они не набрали необходимого количества голосов.– Законопроекты об увеличении размеров госпошлины и, как следствие, удорожание стоимости нотариальных действий отклонены, – сообщила Юлия Светличная.Но что показательно – из всех внефракционных депутатов парламента только Юлия Светличная проголосовала против резонансных законопроектов. За внедрение новых расценок на нотариальные услуги проголосовало подавляющее большинство депутатов партии «Слуга народа». И их голосов для принятия закона не хватило.