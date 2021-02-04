Об этом сообщил глава областной прокуратуры Александр Фильчаков на совещании правоохранителей.

Как сообщает Медиагруппа "Объектив" , во время координационного совещания правоохранительных органов руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков поднял вопрос незаконной вырубки лесов в регионе.По информации, которую озвучил прокурор, уничтожение лесов в области не прекратится, пока местные полицейские не прекратят закрывать на это глаза.“В прошлом году областной прокуратурой совместно с органами СБУ, Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции и ГБР обнаружены две организованные группы, которые занимаются незаконной вырубкой в Валковском и Змиевском районах. При этом в обоих случаях эти группы осуществляли системные вырубки не без ведома правоохранителей”, – сказал Фильчаков.Фильчаков заявил, что неоднократно обращался к полицейским с требованием прекратить зарабатывать средства на уничтожении леса, однако там его "не слышали".“Меня не услышали раз, не услышали два. На третий раз работник полиции оказался за решеткой. Кроме того, неделю назад по аналогичному факту “крышевания” вырубки леса работниками ГБР разоблачен работник Змиевского отдела полиции, который договаривался с очередными дельцами за взятку в размере 40 000 гривен. Из этого можно сделать только один вывод: вырубать лес будут столько, сколько мы с вами будем это позволять”, – рассказал прокурор.