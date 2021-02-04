Харьковские спортсмены завоевали две серебряные медали на чемпионате Украины по биатлону среди юниоров, который прошел с 29 января по 3 февраля во Львовской области.

Так, харьковчанин Степан Кинаш в индивидуальной гонке завоевал серебряную медаль с результатом 48:14:3. Победу в этом виде соревнований одержал Арсен Бочок из Черниговской области, который обогнал харьковского спортсмена на 25,3 секунды.Кроме того, Степан Кинаш завоевал «серебро» в соревнованиях смешанных эстафетных команд, выступая в составе сборной Харьковской области вместе с Любовью Кипьяченково, Анастасией Тропец и Евгением Завадой.Отметим, что сборная Харьковской области заняла третье место в общекомандном зачете. Первенство завоевала команда Черниговской области, а вторыми стали сумские биатлонисты. Теперь призеры соревнований примут участие в юниорском чемпионате мира, который пройдет с 28 февраля по 7 марта в г. Обертиллиах (Австрия).