В рамках программы «U-LEAD с Европой», внедренной в Харьковской области в 2018 году, в Зачепиловской громаде оснастили Центр предоставления административных услуг. Об этом сообщили на официальной странице Блока Светличной "Разом!".

В Зачепиловской громаде оснастили современной техникой Центр предоставления административных услуг, что стало возможным в рамках одной из крупнейших программ международной технической помощи для Украины по поддержке децентрализации.Как сообщили в партии, Харьковская область сотрудничает с программой с 2018 года, когда при поддержке Светличной в должности главы областной администрации к программе были привлечены большинство объединенных громад, где сегодня уже реализован ряд проектов."Новосозданные ЦНАП в Мерефянской и Староверовской ОТГ, ЦНАП Первомайский. Реализуются проекты в Зачепиловской и Великобурлукской громадах, модернизируются центры в Изюме, Чугуеве, Нововодолажской, Старосалтовской общинах. В Лозовской громаде - единственный в области мобильный ЦНАП. Запланирована также реализация проекта в Коломацкой громаде.В рамках программы участникам оказана поддержка как в создании центров в удобном и понятном для людей формате, так и оснащении их современной техникой, мебелью и зонированием для большего удобства. Также центры получают программное обеспечение и специальные виды помощи», - сообщают в Блоке "Разом!".