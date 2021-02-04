В Нацбанке уже признали "всплеск инфляции" в 2021 году – удержать ее в диапазоне 5%±1 не удастся.

Планку в 6% темпы роста цен превысят уже в феврале. Согласно прогнозу НБУ, во второй части года они стабильно будут превышать 7-8%. Вернуть инфляцию к таргету НБУ рассчитывает только в первом полугодии 2022 года.Цены будут расти, отмечает НБУ в своем Инфляционном отчете. Вот почему.В 2020 году сравнительно плохие результаты показали почти все сельхозкультуры. Тренд прошлого года продолжится: мука, сахар, масло, молоко, мясо, яйца продолжат дорожать. К концу 2021-го, когда в продажу поступят товары нового урожая, эффект «неудачного года» должен сгладиться, полагают Нацбанке.Дополнительный фактор в пользу инфляции – высокие цены на продовольствие на внешних рынках. С одной стороны, это хорошие новости для украинских экспортеров и курса гривни (экономика может ожидать большего притока валютной выручки), с другой – цены на эти же группы товаров в Украине также будут расти, отмечает глава аналитического департамента Adamant Capital Константин Фастовец.С 1 января 2021 минималка составляет 6000 грн (+20%), с декабря планируется повышение до 6500. Это повлияет на себестоимость почти во всех сферах производства, особенно – в секторе услуг, где зарплата составляет существенную часть расходов, указывают в Нацбанке.Основное подорожание цен на газ уже произошло, но оно будет чувствительным для потребителей и в 2021 году. Заметный рост ожидается во втором квартале, когда истечет срок ограничения цен на газ, установленного правительством в январе.Остальные комуслуги также подорожают – не в последнюю очередь из-за повышения минимальной зарплаты, что повлияет на общий зарплатный фонд на предприятиях ЖКХ.Рост акцизов приведет к подорожанию табачных изделий примерно на 16-17% (темпы сохранятся и в последующие годы). Бензин будет дорожать вслед за нефтью. Прогноз НБУ в отношении бензина – рост за год на 13%.Вместе с восстановлением экономики вырастут цены, на товары и услуги, которые были недоступны в 2020 году из-за карантина. Прежде всего, это одежда, обувь, туристические услуги, развлечения, предполагает экономистка Центра экономической стратегии Анна Сахно.