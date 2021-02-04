По состоянию на 4 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 53 437 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 78 665 случаев заболевания COVID-19, 6 117 человек находятся под медицинским наблюдением, 71 146 пациентов выздоровели, 1 402 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 4 февраля в Украине зафиксировано 5 082 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 232 246 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 23 229 человек умерли, 1 055 406 - выздоровели.