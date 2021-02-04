В ближайшие дни в Харькове и области резко и сильно похолодает. Если сегодня, 4 февраля, синоптики обещают до восьми градусов тепла, то уже в субботу днем будет почти на 20 градусов холоднее – до минус 10.

По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, сегодня во второй половине возможен дождь в связи с перемещением западного циклона Siegbert. Будет облачно, сильный туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем – плюс 3-8 градусов.Завтра, 5 февраля, начнет холодать: в течение суток температура снизится до минус 2-7 градусов. Ночью - небольшой дождь с переходом в снег, днем без существенных осадков. Местами - метель. На дорогах - гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.В субботу, 6 февраля, станет еще холоднее. Ночью столбик термометра опустится до 13 градусов мороза, днем будет до минус 10 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.В воскресенье, 7 февраля, тоже будет холодно. Ночью – до минус 17, днем – 7-12 градусов ниже нуля. Без осадков. Ветер северный, 5 - 10 м/с.В понедельник, 8 февраля, сохранится холодная погода: днем прогнозируют минус 5-10 градусов.Отметим, что уже прошедшие в феврале дни были аномально теплыми: фактическая температура отличается от нормы на 5,6 градуса.