Реестр будет доступен круглосуточно как для правоохранителей, так и для анонимных обличителей коррупции.

Верховная Рада на заседании в четверг, 4 февраля, 253 голосами поддержала создание Единого портала сообщений о коррупции.Ожидается, что с порталом смогут работать как обличители, так и уполномоченные субъекты по предотвращению коррупции в различных органах.Согласно закону, к судебному процессу должно привлекаться НАПК, если в нем принимает участие обличитель. В редакции первого чтения предлагалось передать эту функцию системе бесплатной правовой помощи.Награду обличителю должны выплачивать не после решения суда, а после реального взыскания средств с коррупционера в доход государства.При этом сообщения о факте коррупции можно будет оставлять анонимно.Напомним, в феврале 2019 года в Украине заработал Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.