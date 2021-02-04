Активисты направили в Харьковской городской совет список топонимических и других объектов, которые должны быть переименованы или уничтожены согласно закону о декоммунизации.В список вошли 8 топонимических и свыше 60 других объектов, сообщили в общественной организации "Світанок".
В список, помимо названий улиц, вошли также памятники, мемориальные доски, барельефы, элементы декора фасадов зданий и станций метрополитена.
Полный перечень объектов, которые должны быть переименованы или демонтированы.
Объекты топонимики:
• вулиця Марини Раскової;
• проспект Героїв Сталінграда;
• провулок Карбишева;
• провулок Халтуріна;
• станція метро "Завод імені Малишева";
• школа № 127 імені Г. К. Жукова;
• Центральна дитяча бібліотека ім. М. Островського Київської ЦБС м. Харкова;
• сквер імені Тихонова.
Символика (памятники, бюсты, мемориальные и аннотационные доски, элементы декора фасадов зданий и станций метрополитена и прочее):
• розміщений на станції метро "Героїв праці" барельєф із зображенням радянського ордену Трудового Червоного Прапору, що містить поєднання серпа та молота, написи "СССР" та "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!";
• розміщений на станції метро "Героїв праці" барельєф із зображенням радянського ордену "Знак пошани", що містить написи "СССР" та "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!";
• розміщений на станції метро "Героїв праці" барельєф із зображенням радянського ордену Трудової Слави, що містить поєднання серпа, молота, зірки, а також напис "СССР";
• розміщений на станції метро "Героїв праці" барельєф із зображенням радянського ордену Леніна, що містить поєднання серпа та молота, написи "СССР" та "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!";
• розміщений на станції метро "Героїв праці" барельєф із зображенням радянського ордену Жовтневої Революції, пов'язаного з річницями Жовтневого перевороту 1917 року та що містить зображення державного прапору СРСР з написом "Октябрськая революция", а також поєднання серпа, молота та п'ятикутної зірки;
• розміщений на станції метро "Героїв праці" барельєф із зображенням радянської медалі "Ветеран праці", що містить поєднання серпа та молота, а також напис "СССР";
• розміщений на станції метро "Героїв праці" барельєф із зображенням радянського ордену Дружби Народів, що містить зображення державного герба СРСР, поєднання серпа, молота та п'ятикутної зірки та напис "СССР";
• розміщений на станції метро "Героїв праці" барельєф із зображенням радянської медалі "За трудову відзнаку", що містить поєднання серпа та молота та напис "СССР";
• розміщений на станції метро “Київська” елемент композиції барельєфу “Київ” у вигляді серпа та молота;
• розміщений на станції метро “Київська” елемент композиції однойменного барельєфу у вигляді напису “Музей імені Леніна”;
• розміщений на станції метро “Київська” елемент композиції однойменного барельєфу у вигляді напису “Верховна Рада УРСР”;
• розміщений на станції метро “Історичний музей” елемент мозаїчного зображення у вигляді державного герба УРСР;
• розміщений на станції метро “Історичний музей” елемент мозаїчного зображення у вигляді поєднання серпа та молота;
• розміщені на станції метро “Індустріальна” барельєфи у вигляді серпа та молота;
• погруддя Жукову Г.К. на проспекті Петра Григоренка;
• мурал із зображенням Жукова Г.К. на фасаді будівлі за адресою вул.Танкопія, 7/2;
• погруддя М.Островському за адресою вул. Чернишевська, 15;
• погруддя М.Островському за адресою вул. Плеханівська, 151;
• погруддя М.Островському за адресою бульвар Б.Хмельницького,30;
• пам'ятник "До зірок" у вигляді скульптури чоловіка на фоні великого серпа та молота за адресою вулиця Китаєнка,1;
• серп і молот на постаменті пам'ятника М.І. Кошкіну за адресою вул. Плеханівська, 149;
• меморіальна дошка Василю Блюхеру за адресою вул. Сумська, 71;
• меморіальна дошка на честь ЦК ЛКСМУ за адресою вулиця Мироносицька, 21;
• меморіальна дошка М.Островському за адресою вул. Тімірязєва, 26;
• меморіальна дошка Власенко Г.Ю. із зображенням серпа та молота за адресою вулиця Власенка, 4;
• меморіальна дошка на честь нагородження Південної залізниці орденом Леніна на фасаді будівлі вокзалу Харків-пасажирський;
• меморіальна дошка на честь академії імені Говорова із зображенням макетів двох радянських орденів із поєднанням серпа та молота на фасаді ХНУ ім. Каразіна;
• барельєф на честь 70-річчя жовтневого перевороту за адресою вулиця Чернишевська, 26;
• мурал на честь Набойченка із зображенням великої георгіївської стрічки та радянського ордену із зображенням серпа та молота за адресою вул. Полтавський Шлях, 1/3;
• серпи та молоти у оздоблення Новоіванівського мосту;
• серпи та молоти у оздобленні Харківського мосту;
• серпи та молоти на двох колонах (Так звані "Ворота Харкова") на розі Московського проспекту та вулиці Шаблєва;
• макет ордену Перемоги із написом СССР на фасаді будівлі за адресою вул. Миру, 20;
• макети радянських орденів із зображенням серпів і молотів на стелі заводу HARP на Московському проспекті;
• макети радянських орденів із зображенням серпів та молотів на стелі плиткового заводу на Московському проспекті;
• два макети орденів Жовтневої революції на стелі верстатобудівного заходу на Московському проспекті;
• чотири серпи та молоти на ґратах вікон за адресою вул. Євгена Котляра, 8/10-г;
• написи СССР на фасаді будівлі за адресою вул. Короленка, 25;
• серпи та молоти на фасаді та всередині будівлі Харківської міської ради;
• макети орденів Леніна та Жовтневої революції на першому поверсі будівлі Харківської міської ради;
• серпи та молоти на фасаді та всередині залізничного вокзалу Харків-пасажирський;
• погруддя М. Тихонову у сквері імені Тихонова;
• серпи та молоти на фасаді будівлі за адресою вулиця Сумська, 7;
• зображення хлопчика у будьонівці із зображенням серпа та молота за адресою вулиця Сумська, 71;
• серп і молот на фасаді будівлі за адресою майдан Конституції,11;
• серп і молот на фасаді будівлі за адресою майдан Конституції,13;
• серпи та молоти на фасаді будівлі за адресою майдан Павлівський, 1/3;
• серп і молот на фасаді будівлі за адресою вулиця Конторська,14;
• поєднання серп та молота і зірки на фасаді будівлі за адресою вулиця Алчевських, 6;
• зображення серпа та молота на муралі за адресою вулиця Пушкінська, 72;
• серп і молот на фасаді будівлі за адресою вулиця Пушкінська, 83;
• серп і молот на фасаді за адресою Гімназійна набережна, 1-а;
• серп і молот на фасаді будівлі за адресою вулиця Механізаторів 2/1;
• серпи та молоти на фасаді будівлі за адресою вулиця Плеханівська, 41/43;
• серп і молот на фасаді будівлі БК "Металіст" за адресою вулиця Плеханівська,77;
• мозаїчне панно із зображенням більшовиків, червоних прапорів і поєднання серпа з молотом за адресою вулиця Плеханівська, 98;
• серпи та молоти на фасаді будівлі за адресою вулиця Благовіщенська, 9;
• серп і молот на фасаді будівлі за адресою пр. Московський, 96-а;
• серп і молот на фасаді будівлі за адресою пр.Московський, 120;
• серп і молот на фасаді будівлі за адресою пр. Московський, 197;
• меморіальна дошка Д.М. Карбишеву за адресою Гімназійна набережна, 1.